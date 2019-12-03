藝人高以翔11月27日錄製浙江衛視節目《追我吧》猝逝，享年35歲，家屬與經紀公司趕在頭七前將遺體帶回台灣，不過這陣子媒體大肆報導，連任何細節都不放過，讓資深藝人曹西平呼籲媒體：「請大家幫幫忙吧，放過高家的人」。

自從高以翔猝死後，媒體就一路狂追報導，幾乎占滿各大篇幅，對此資深藝人曹西平跳出來呼籲媒體能給高家的人空間，讓他們平復心情之餘，能夠好好辦理後事，也不要強迫家屬出面說明，畢竟疲憊悲傷的臉不是外界想看的，而且每看到他們公開露面一次，心裡就更加難過哀傷，至於高以翔遺體趕在頭七前返台，讓曹西平不捨表示：「他已經回到家了，讓他好好的安息吧，他已經很累了夠累了」。

曹西平臉書全文。（圖／曹西平的粉絲愛團臉書）

高以翔猝死新聞曝光時，原因可說是眾說紛紜，對此曹西平表示第一時間很多人不知道發生什麼事情，所有傳聞都是聽說非親眼看到，因此呼籲大家不要再以訛傳訛越說越離譜，畢竟「該回答的人也不會出來回答」。

(中時電子報)