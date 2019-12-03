本月1日的CBA北京首鋼大戰廣東宏遠，光是網路轉播就超越400萬人觀看，主角是兩隊主將林書豪與易建聯。包括大陸泳將孫楊跟著許多名人一起觀戰，當日正逢孫楊28歲生日，林書豪賽後還致贈球鞋給他當生日禮物。然而有人發現林書豪本來打完比賽要離開，是工作人員叫住了豪哥，他才走回去送鞋。

林書豪即使輸了球心情很差，也立刻原路折回去送鞋，他本來就有送鞋的慣例，可能是一時忘記。然而孫楊當時還在和杜鋒聊個沒完，林書豪在旁邊靜靜等到兩人聊完才過去，豪哥的EQ確實沒話說，孫楊也彎腰感謝豪哥。後來孫楊把這件事寫在微博，靠著「豪哥送鞋」把自己送上熱搜榜前十，也把「京粵大戰」變成他的慶生趴。

大陸泳將孫楊在微博感謝易建聯與林書豪。（摘自微博）

孫楊在拒檢風暴的公開聽證會之後，近來不斷向媒體釋放訊息，堅稱「有黑手要陷害我」「謊言無法戰勝真相」，儘管獲得許多支持，但質疑的聲量也從來沒少。甚至有大陸網友直指孫楊作賊心虛，才要到處蹭熱度取得輿論支持，為他可能遭受的禁賽處分鋪設後路。

外媒最近也報導了新華社發布的監視器片段，包括檢測官簽字同意不拿回藥檢樣本。國外專家分析指出，孫楊的處境相當不利，如果仲裁庭認可孫的說法，那麼對於其他乖乖接受藥檢的運動員很不公平。意思是說即使那些藥檢過程是有瑕疵的，選手也不可以拒檢。

(中時電子報)