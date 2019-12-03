今年英國王室格外引人矚目，先是薩塞克斯公爵夫人梅根和夫婿哈利王子接受英國獨立電視台（ITV）專訪，投下震撼彈，證實王室成員不和。接著安德魯王子硬拗，撇清與性奴的關係，引發排山倒海而來的惡評，令英國女王頭痛不己。

現在網路又瘋傳，女王因心臟病發駕崩。不過，據《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，在白金漢宮被迫證實，女王仍健在後，她搭乘座車，從溫莎城堡返回白金漢宮，一舉平息了謠言。

(中時電子報)