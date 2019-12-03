頭很痛 英女王被病逝現身破謠傳 09:592019/12/03 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 英國女王2019年11月26日造訪倫敦皇家集郵協會（Royal Philatelic Society of London）的神情。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今年英國王室格外引人矚目，先是薩塞克斯公爵夫人梅根和夫婿哈利王子接受英國獨立電視台（ITV）專訪，投下震撼彈，證實王室成員不和。接著安德魯王子硬拗，撇清與性奴的關係，引發排山倒海而來的惡評，令英國女王頭痛不己。 現在網路又瘋傳，女王因心臟病發駕崩。不過，據《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，在白金漢宮被迫證實，女王仍健在後，她搭乘座車，從溫莎城堡返回白金漢宮，一舉平息了謠言。 (中時電子報) #女王 #英國王室 #駕崩 #梅根 #哈利 #安德魯 #王子 也許您會感興趣 推薦閱讀 女王親指導 凱特展開準皇后特訓 02:302019/04/13 國際 梅根哈利投王室震撼彈 威廉氣炸 09:212019/10/22 國際 愈看愈有趣！英女王超愛凱特 00:052019/11/13 國際 攜兒遠離王室 梅根不和女王過耶誕 12:582019/11/14 國際 別再丟人！女王要安德魯退出公眾視線 08:492019/11/21 國際 梅根哈利耶誕放飛 凱特威廉鬆口氣 01:002019/12/01 國際 國際熱門新聞 俄科學家介紹凍土中的古老小狗 年齡18000歲 - 國際 凱特廚藝好嗎？專家打臉威廉 - 國際 劍指陸滲透？共諜案沸揚之際 澳政府要出手了 - 國際 反擊新疆法案 環球時報：陸擬限制美官員簽證 - 時事 報復！美要對香檳等730億法製品加課100％關稅 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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