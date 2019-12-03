今年12月20日，是澳門主權移交大陸20週年。人民大會堂今天（3日）舉行座談會，紀念《澳門基本法》實施20週年。大陸國務院港澳事務辦公室主任張曉明表示，中共總書記習近平今年9月11日會見新當選並獲中央政府任命的澳門特首賀一誠時，稱贊澳門「向世界展示了具有澳門特色的『一國兩制』成功實踐」，對澳門回歸20年來各方面成就，給予充分肯定和高度評價。

張曉明表示，澳門政府和社會各界全面準確理解和貫徹「一國兩制」方針，嚴格依照《憲法》和《基本法》辦事，積極探索符合澳門實際情況的治理和發展路徑，形成了許多好制度、好做法，積累了許多寶貴經驗，成為澳門「一國兩制」實踐的特色和亮點。

張曉明表示，一是牢牢把握「一國兩制」的核心要義，旗幟鮮明捍衛國家主權、安全、發展利益。澳門特別行政區政府和社會各界牢固樹立「一國」意識，旗幟鮮明維護中央對澳門的全面管治權，積極履行維護國家主權、安全、發展利益的憲制責任。

澳門特別行政區於2009年順利完成基本法第23條規定的立法任務，制定《維護國家安全法》，並於2018年設立由行政長官擔任主席的特別行政區維護國家安全委員會。澳門特別行政區還根據全國人大常委會對香港基本法第104條釋法，主動在立法會選舉法修改法案中增加「防獨」條款。在全國人大常委會通過將國歌法列入香港、澳門基本法附件三的決議之後，澳門特別行政區又及時完成國歌法本地立法。正如習近平總書記所指出，澳門「在貫徹落實『一國兩制』方針和基本法、維護國家安全和統一方面樹立了榜樣」。

張曉明表示，二是牢牢把握「一國兩制」的法治原則，旗幟鮮明維護憲法和基本法確立的憲制秩序。澳門特別行政區政府和社會各界充分尊重憲法和基本法權威，不斷完善同憲法和基本法實施相關的制度和機制。強化法治理念，加快法治建設，至2018年底已完成800多部法律和行政法規的制定修訂，初步形成比較完備的法律體系。

澳門特別行政區政府還與學校和民間社團一道，建立了既多元合作又協調統一的憲法、基本法宣傳教育體系。大中小學各個教育階段都有基本法教育的相關內容，憲法和基本法被列為大學必修課。進入公職系統成為公務人員需要掌握基本法的相關知識，在培訓、入職和晉升等各環節都增加考試基本法的程序。從2015年起連續多年開展國家憲法日宣傳教育活動，在全社會推動形成尊崇憲法、學習憲法、遵守憲法、維護憲法、運用憲法的良好氛圍。

張曉明表示，三是牢牢把握「一國兩制」的政制設計，旗幟鮮明堅持行政主導體制。特別行政區行政、立法、司法機關都自覺尊重中央對特別行政區的全面管治權，正確處理涉及中央與特別行政區關係的重要問題。自覺維護行政長官的權力和權威，在行政長官領導下依法行使職權，確保行政、立法機關既互相配合又相互制約並重在配合，確保司法機關獨立行使司法權。特別行政區政府既注重保持政策的延續性和穩定性，又注重與時俱進，順應社會發展變化和民眾期待，推進公共行政改革等制度政策，促進社會公平正義，努力提高施政能力和水平。

張曉明表示，四是牢牢把握「一國兩制」的制度優勢，旗幟鮮明融入國家發展大局。澳門各界人士在堅守「一國」之本的同時，善用「兩制」之利。將融入國家發展大局視為破解自身難題、探索發展新路的最大機遇所在，充分用好中央出台的一系列惠澳政策措施，促進澳門的繁榮和經濟適度多元發展。扎實推進世界旅遊休閒中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台等建設，著力培育新的經濟增長點。

特別是主動對接共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設等國家戰略，努力將「國家所需，澳門所長」和「澳門所需，國家所長」結合起來，為澳門發展拓展新空間、注入新動力。澳門融入國家發展大局的深度、廣度不斷提升，有力地促進了澳門與內地互補互利、共同發展。

張曉明表示，五是牢牢把握「一國兩制」的主體要求，旗幟鮮明弘揚愛國愛澳核心價值。以行政長官為首的管治團隊保持由愛國者組成，愛國愛澳力量在澳門特別行政區政治生活中居於絕對主導地位。尤為值得一提的是，澳門特別行政區政府和社會各界高度重視愛國愛澳核心價值的培育和傳承，深入推進政府、學校、家庭和社會「四位一體」的愛國主義教育工程。

澳門大中小學實現升掛國旗、奏唱國歌全覆蓋，「中國歷史文化中心」在澳門成立。澳門同胞國家意識和愛國精神的不斷增強，為「一國兩制」在澳門的成功實踐奠定了堅實的思想政治基礎。

張曉明表示，六是牢牢把握「一國兩制」的包容特質，旗幟鮮明營造團結和諧的社會風尚。澳門社會有同舟共濟、守望相助的優良傳統，有把大家聚合在一起的社團文化，講團結、重協商，在政府與市民之間、不同界別之間、不同族群之間等都形成了良好的協調機制。

特別是眾多愛國愛澳社團充分發揮市民與特區政府溝通橋梁作用，經常向特區政府理性表達市民的利益訴求，並配合特區政府對市民進行政策宣傳，促使市民和特區政府相互理解、相互支持，為澳門社會的穩定和諧起到了潤滑劑的作用。

張曉明表示，澳門回歸祖國20年來的成功實踐，已經充分彰顯「一國兩制」制度的優越性和生命力。黨的十九屆四中全會決定把「堅持『一國兩制』，保持香港、澳門長期繁榮穩定，促進祖國和平統一」作為大陸國家制度和治理體系所具有的13個顯著優勢之一，充分印證了「一國兩制」在大陸國家制度和治理體系中的特殊重要地位。

張曉明表示，《基本法》為澳門「一國兩制」實踐繼續成功推進提供了最堅實的法律保障。儘管在未來「一國兩制」的實踐過程中還會不斷碰到新情況、新問題、新挑戰，但有了這20年成功實踐積累的雄厚基礎和豐富經驗，無論是中央政府、澳門特別行政區政府，還是澳門社會各界人士，在應對和處理時都將更加自信。澳門同胞一定能不斷續寫具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐新篇章。

(中時 )