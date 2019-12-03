新北市減碳政策獲國際認定，新北市接獲「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Alliance, PPCA）通知正式成為聯盟會員，成為台灣第一個加入該聯盟的城市。聯盟將在今年12月馬德里COP25周邊會議正式宣布，新北市將與英國、加拿大等各國聯盟成員共同攜手對抗氣候變遷。

新北市環保局指出，市長侯友宜今年8月7日宣示要在年底完成「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」及2022年完成「燃煤汽電共生機組退場」等3項政策，持續朝向無煤城市目標邁進，是獲邀關鍵。

環保局說，「脫煤者聯盟」是由英國和加拿大政府共同成立，致力於將燃煤發電轉換為乾淨能源，透過與各國地方政府及組織共同推動老舊燃煤電廠退場，逐步停止使用燃煤以減緩氣候變遷衝擊，並協助實現巴黎協定目標，控制地球氣溫的上升幅度在與「前工業時代」相比最多2°C之範圍。該聯盟現有91個成員，包括32個國家，25個地方政府和34個企業組織，新北市是台灣第一個，也是繼韓國忠清南道後亞洲第二個加入聯盟的地方政府成員，

(中時 )