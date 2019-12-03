搭小黃計程車也有私家車高檔享受！台中市多元化計程車有別傳統小黃計程車，無黃色車身及車頂燈，採全預約載客，依不同車種跳表收費，費用介於小黃計程車1至2倍間，繼首家業者怡美車隊上路營運，大都會車隊、台灣大車隊已加入營運，飛狗車隊及中華大車隊正積極招募司機，搶攻客源商機。

交通局長葉昭甫表示，多元化計程車有別於一般小黃計程車，採全預約載客，不得在路上巡迴攬客，車身跳脫傳統黃色車身，也沒有車頂燈及空車燈，車牌則和一般計程車一樣，都是白底紅字營業車牌。

民眾可利用各家業者APP依自身需求預約車輛；此外，乘車資訊透明，透過APP可得知駕駛姓名、車牌號碼、車輛廠牌、預估車資等資訊，可使用信用卡等行動支付方式付費，並進行服務評鑑及行車軌跡查詢。

葉昭甫指出，台中市多元化計程車的費率介於一般小黃計程車1至2倍間，由計程車客運業於核定運價範圍內自行訂定區間。

首家上路的怡美車隊除提供新車價低於150萬元車型，費率同一般計程車，也提供新車價150萬元以上的豪華車型及5人座以上商用車型，費率為一般計程車1.5倍。

多元化計程車客運服務兼具彈性費率及優質服務，創新營運模式將可提升全市計程車產業競爭力，提醒民眾如有搭車需求，請搭乘合法經營的計程車，合法業者受政府監督，搭乘有保障，如出現乘車糾紛才能獲得適時協助。

(中時 )