爭取連任的立委林昶佐懸掛巨幅搶政績海報，氣壞凌宵里的里長游秋蓮，她告訴本刊記者，興建停車場根本和林昶佐無關，此處原本是軍眷眷舍，近百人居住，占地約700坪，是國防部政治作戰局所有。

CTWANT 》荒廢地變停車場 林昶佐割稻尾里長氣炸

游秋蓮說，2007年眷村要遷移，當時的里長位永欽即提議改建成居民活動中心或老人安養院，但軍方以非職權所及拒絕，於是又談建綠地及停車場，2009年才獲得軍方同意，且答應會給里民停車優惠，那時林昶佐都還沒當立委，即使老里長因病過世，游秋蓮於2010年當選里長，也比林昶佐早6年就處理停車場的案子。

游秋蓮對林昶佐憑空抺煞凌宵里10多年來的努力很不以為然，她說，2010年眷村開始陸續搬遷，直至2014年才全部遷出，由於房舍並未立即拆除而成為「遊民活動中心及垃圾場」，她身為里長只能發動志工打掃清潔，但對遊民問題實在無法解決，尤其遊民還聚集拜拜，甚至引發火災，造成里民恐慌，只好行文要求軍方儘快拆除老舊房舍並搭建圍籬。

當時眷舍住戶搬走留下的老舊房屋，因未拆除又沒有圍籬，經常被遊民入侵占據，也成為垃圾場。（圖／里長游秋蓮提供）

前後折騰了5年，2015年終於有了圍籬，軍方還將進出鑰匙交給里長，希望代為保管及維護環境清潔，而里長基於該處確實屬於凌宵里轄內且軍方又同意回饋里民，因此經常帶領志工打掃周遭環境，直至現在。

林昶佐服務處發言人說，「自從林昶佐上任之後，就積極和國防部聯繫協調才有這樣的結果出來。」發言人說，去年底軍方依程序對外招標，但今年5月22日是林昶佐找國防部現場會勘，當地作成決定要軍方加快作業，先行排除目前有爭議的房屋，將現有空地興建停車場。

里長接受軍方請託，不定期發動志工打掃廢棄空地周遭環境。（圖／里長游秋蓮提供）

發言人指出，凌宵里長期辛苦維護這塊廢墟他都知道，所以才會要求軍方加快辦理，而且今年中秋晚會他也到該里向里民報告過此事，里民也都很高興。他強調，「委員不是跟里長搶功，這是『協助』。」

(中時電子報)