「卡神」楊蕙如養網軍在去年颱風襲日時攻擊大阪辦事處，致外交官輕生遭起訴，台北市長柯文哲3日表示，這本來是預料中的事，「我看沒有付錢她也常罵我，更何況有付錢。」更痛批要楊賺錢就正正當當，不要搞得太奇怪。

楊蕙如遭檢察官認證是網軍頭，過去楊使用的PTT帳號「idcc」也曾批評柯文哲，柯昨在臉書發文指，自栩為進步的台灣政黨花錢培養網軍，外界好奇是否是對楊涉案有感而發。

柯文哲今指出，這本來就預料中的事，2014年選舉楊也有來幫忙，到一半就覺得理念不合，選到一半就分手了，「我看沒有付錢她也常罵我，更何況有付錢」。

柯文哲說，賺錢就正正當當，不要搞得太奇怪，一次、兩次發現這個人太麻煩了，所以不跟楊來往，像這個就是後來不想跟楊來往，不要花錢都願意打他，有人出錢的話打得更兇。

面對曾批評楊蕙如是政治蟑螂，柯文哲表示，這個時候也不必多說什麼，我們在社會上，道不同不相為謀，做事方法不太喜歡就不要來往就好。

至於柯也說過蟑螂到處討生活，現在是否碰壁？柯文哲強調，賺錢大家都喜歡，但這就是道德，盡量合法，法律也是道德最低標準，像大阪處長那個，被人家罵一罵心裡上要堅強一點，不要被罵就去自殺，太傻了對不對。

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(中時 )