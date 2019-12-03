大陸官媒《環球時報》3日刊登研究俄羅斯專家文章指出，陸俄東線天然氣管道開始通氣，標誌著陸俄能源合作在石油管線順利運營多年後，進入一個新階段。在這一「世紀工程」竣工投入營營後，陸俄經貿合作還有潛力成為新亮的專案，以及新的合作方向和途徑。

大陸人民大學暨聖彼得堡國立大學俄羅斯研究中心副主任、人大國家發展與戰略研究院研究員王憲舉撰文指出，對俄羅斯來說，在近年來其於歐洲市場遭遇美國和歐盟抵制和阻撓的背景下，藉由「西伯利亞力量」管線向大陸輸送天然氣，一舉打開了亞太地區廣闊的天然氣市場，也為今後向東增加俄羅斯天然氣出口翻開了嶄新一頁。

同時，這對於落實俄羅斯平衡東西方能源出口的政策、提高同美國和中東國家在國際能源市場的競爭力而言，也具有不可估量的重大意義。

王憲舉稱，對於大陸來說，在近30年裡，從俄羅斯遠東和西伯利亞穩定地大量進口被稱為「藍金」的天然氣，不僅有利於滿足國內社會日益增長的對清潔能源的需求和經濟發展的需要，而且也有利於改善能源結構和生態環境、逐漸降低東北和京津冀地區空汙程度，提高人民健康水準。

去年陸俄貿易額達到1076億美元，首次突破1000億美元大關。今年前7個月兩國貿易額增長4.7％，達611.3億美元。預計2019年陸俄全年貿易額可達1250億美元以上，無疑標誌著陸俄經貿合作將再創新高。

文章認為，在已取得經貿合作成就基礎上，在「一帶一路」倡議深入發展、10月25日《大陸與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》正式生效、陸俄正加緊對「大歐亞經濟夥伴關係」作可行性研究背景下，兩國經貿關係的良好發展勢頭毫無疑問。

「發展陸俄關係不封頂、不設限，沒有最好，只有更好」，陸俄經貿合作的前景也十分廣闊、充滿希望。實現2024年兩國雙邊貿易額2000億美元的目標，雖然要付出巨大的努力，但從目前看可能性很大。

文章指，具體而言，首先，能源領域合作沒有「封頂」。其次，交通運輸基礎設施建設合作潛力巨大。俄陸可合作建造莫斯科至北京、上海至聖彼德堡、俄羅斯遠東至東三省濱海1號、2號國際交通走廊等。三、農業合作方興未艾。四，大力挖掘中小企業合作潛力。五、在金融、電子商務、軍工、林業、服務貿易、旅遊、貿易便利化、提高海關質檢效率等各方面同時推進，努力爭取全面開花結果。

(中時 )