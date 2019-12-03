民進黨立委劉世芳與黨籍議員李柏毅、簡煥宗、邱俊憲、高閔琳開記者會，猛酸國民黨黃昭順、吳斯懷是「親中順、降將懷」。（林宏聰攝）

民進黨立委劉世芳與黨籍議員李柏毅、簡煥宗、邱俊憲、高閔琳開記者會，猛酸國民黨黃昭順、吳斯懷是「親中順、降將懷」。（林宏聰攝）

國民黨立委黃昭順不甘示弱，提早15分鐘開記者會，也揶揄「卡神」楊蕙如組網軍，「1450如果沒拿到1萬元，請找民進黨補領」。（林宏聰攝）

國民黨立委黃昭順先前提案修改《兩岸人民關係條例》，外界質疑台灣將成大陸人長照天堂，黃後來主動撤案。但隨選舉逼近，綠委劉世芳舊事重提，3日大陣仗開記者會，以「親中順」諷刺對手，黃昭順則立刻回擊，痛批民進黨只會抹紅。

為了4月已經吵過一輪的《兩岸人民關係條例》修法，藍綠在高市議會又起戰火，劉世芳與黨籍議員李柏毅、簡煥宗、邱俊憲、高閔琳開記者會，猛酸國民黨黃昭順、吳斯懷是「親中順、降將懷」；黃昭順也不甘示弱，提早15分鐘開記者會先向媒體說明。

劉世芳痛批，黃昭順修法包藏禍心，根本是「特洛伊木馬」，若修法通過，對岸人民就能假借來台照顧親屬或接受照顧，爽用台灣健保、長照資源，尤其香港2002年到2018年有80萬大陸人移民，「如今香港看病要等28個月，怎不讓人心驚？」

「我主張堅定九二共識、拒絕一國兩制，沒有人可以抹紅、抹黑造謠！」黃昭順說，當時提案修《兩岸人民關係條例》，並未觸及《健保法》，且後來已主動撤回，如果還有人未加查證，逕行傳播「黃昭順提案開放中國人來台納健保」，將委請律師提告。

陪同黃昭順開記者會的國民黨市議員宋立彬、邱于軒、李雅靜、李亞築、李雅芬、陳若翠、劉德林則高喊口號「不要抹紅、還我清白」，呼籲民進黨回歸政策比較，別只想靠抹黑、抹紅勝選，並揶揄「卡神」楊蕙如組網軍，「1450如果沒拿到1萬元，請找民進黨補領」。

(中時 )