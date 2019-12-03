在經過台北地檢署調查後認定，卡神楊蕙如支付一萬元報酬，指示網軍蔡福明等人替駐日代表謝長廷辯駁，並指責我國駐外人員態度差，製造出我國駐外人員無能的假消息，導致當時駐日大阪辦事處前處長蘇啟誠受不了輿論壓力輕生。針對這件事，「宅神」朱學恒表示，起因都是一隻黑狗的報恩。

台北市議員李明賢（左）和新北市議員葉元之（右）。（圖／報系資料）

這件事的起因，在於台北市議員鍾小平要求柯文哲對流浪動物們多點關懷，並帶了隻小黑狗希望柯P能夠領養，還建議柯文哲取名柯粉，想藉此酸柯文哲一把，但柯文哲隨即回應「狗狗長這麼黑，應該取名叫柯黑」，並說自己跟太太都很忙，婉拒後拿出1000元當作捐款，就此落幕。

然而這則新聞轉貼到PTT八卦版後，釣出不少柯黑狂噓，正是這個動作，使其他網友發現這些帳號，有非常多都是專門轉貼總統蔡英文、行政院副院長陳其邁臉書貼文的帳號，隨後有鄉民在細查過程時，驚覺與楊蕙如同IP的清單中，有鼎鼎大名、連市刑大都找不到人的「idcc」，此一發現引爆八卦版。

雖然楊蕙如辯駁她是借「idcc」的熱點上網，然而在調查後卻發現楊蕙如竟雇用了一批網軍，並在去年日本關西颱風時指示這些人發文責難大阪辦事處，在網路上故意帶風向，因此逼死了當時駐日大阪辦事處前處長蘇啟誠。隨著事情愈燒愈烈，不少人也質疑，楊蕙如背後的資金究竟是誰給的？

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