近年來許多研究發現，一天喝2~3杯黑咖啡，有減少脂肪肝、降低心血管疾病發生率，但也有人擔心咖啡會增加體內壞膽固醇，引起骨質疏鬆、睡眠障礙。營養學博士吳映蓉指出，咖啡固醇可透過濾紙過濾，並記住在太陽下山之前喝、每天不超過300毫克咖啡因，就不會有壞膽固醇、骨鬆、睡眠障礙的問題。

早安健康報導，吳映蓉表示，咖啡的咖啡固醇會增加壞膽固醇，這件事不用過於緊張，因為咖啡固醇透過濾紙很容易就能過濾，建議在外買咖啡後，回家可自行再過濾一次。咖啡只要一天喝不超過300毫克咖啡因，大概是不超過三杯，一杯250ml的份量，是對身體最好的。

至於咖啡會引起骨質疏鬆、睡眠障礙的問題，吳映蓉則說，現在骨質疏鬆學會已將此說法移除，適量的咖啡對骨頭的影響幾乎沒有。若是怕喝咖啡睡不著，就盡量在太陽下山之前喝完，因為太陽下山後到睡覺前，壓力荷爾蒙會持續下降，若喝太多則會增加壓力荷爾蒙，導致身體無法休息。

(中時電子報)