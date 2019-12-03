民進黨立委候選人吳怡農日前在造勢時聲淚俱下，痛批已故總統蔣經國當年迫害自己的父親，使他沒有工作，言論直指與他競選的蔣經國之孫蔣萬安；而這番言論也引起討論，許多網友都直嘆吳怡農這發言簡直是「自殺」，將直接造成他敗北。

網友發文表示，吳怡農拿當年的黨外悲情牌來說嘴，只有扣分沒有加分，要比犧牲奉獻，陳菊、呂秀蓮才有資格出來講，「但這兩年來她們兩位有曾經因為打悲情牌獲勝過嗎？」

話鋒一轉，該網友表示蔣萬安在國民黨新生代中算是爭議較少的了，吳怡農打這種人物只會給國民黨塑造受害者形象的機會，「要就兩個男人的對決，不要扯一堆有的沒的」，搞得像殺父之仇一般壯烈，吳怡農不要忘了吳乃仁的爭議更大！

網友更表示，若是蔣萬安現在開場記者會，聲淚俱下正面回應，不迴避、不閃躲，畢竟出身不是自己可以決定的，展現自身的高度；那麼吳怡農就可以正式宣布退選了！

吳怡農批蔣經國，網友在PTT上發長文嘆：他輸了。

(中時電子報)