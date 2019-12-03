自總統大選開打以來，韓國瑜就面對排山倒海的「檢驗」。先是韓國瑜訪問香港中聯辦和國台辦時，被高雄市議員陳致中指控接受一國兩制，涉犯刑法《外患罪》，結果日前高雄高分檢以「九二共識不等於支持一國兩制」全案簽結，形同認證綠營所指的「芒果乾」攏係假。

近日，自稱是大陸「共諜」的王立強，向澳洲政府提出政治庇護，並宣稱曾在去年高雄市長選舉中，資助韓國瑜約新台幣九千萬元，各界一片譁然，最後澳洲國安機構卻打臉說「王立強只是鬧劇」、「沒有情報價值」。此外，還有「香港反送中案」、「陳同佳案」等等，都將主張兩岸和平的韓國瑜，硬扣上「中共代理人」的大紅帽，無怪乎，韓國瑜始終認為綠營對他「抹黑無極限」。

本刊調查，即使形象飽受打擊，但無損韓國瑜的高人氣。韓陣營近期減少大型造勢場次，開啟深入縣市鄉鎮的「傾聽之旅」模式，並為藍委候選人舉辦小型造勢會，就算不在假日舉行，還是吸引大批支持者響應。

十一月二十九日，韓國瑜特地北上合體國民黨台北市立委候選人林郁方，上千名藍營支持者擠爆台北市武昌街的城隍廟，熱情地揮舞著國旗吶喊：「林郁方，加油！」、「韓國瑜，加油！」就連路邊攤都暫時放下手邊的生意，高舉著擴音喇叭跟著回應。無怪乎許多受拉抬的藍委候選人大讚：「韓國瑜仍然是藍營的大母雞！」

積極力挺藍委候選人的韓國瑜，扮演母雞展現團結氣勢，所到之處受大批群眾熱情簇擁。（圖／報系資料庫）

此外，韓國瑜週末回防高雄，陪立委候選人拚選舉，也出現尷尬場面，當韓國瑜為立委參選人黃柏霖站台後，隨即趕往下一場，現場輪到吳敦義登台致詞，但此時，台下的群眾竟然陸續離開、頓時少了一半以上的支持者，工作人員還開始收座椅，有支持者私下開玩笑的說，看到韓國瑜就忍不住加油，看到吳敦義就尿急，韓、吳人氣誰高也就不言可喻。

(中時電子報)