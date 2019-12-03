柯文哲受訪。（趙雙傑攝）

柯文哲受訪表示應該追究的是楊蕙如的背後金主是誰。（趙雙傑攝）

「卡神」楊蕙如因養網軍遭起訴，台北市長柯文哲3日分析，他不相信楊會拿自己的錢出來收買下線，一定是上面有人出錢，要追查上游不是追查楊。

去年日本關西機場颱風關閉，有網友在PTT指台灣旅客靠大陸駐日使館脫困，指責我國駐外人員態度差，有網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，造成駐大阪辦事處長蘇啟誠自殺。經警方查出楊蕙如涉案送辦，台北地檢署昨起訴楊。

柯文哲指出，檢察官起訴有個地方怪是說，他也不相信楊蕙如會拿自己的錢出來收買下線，一定是上面有人出錢，要追查是上游，不是去追查楊。

他說，今天市府找警察大學教授來演講行政中立，講一句話說行政中立的問題不在基層在高層，要整治淡水河不是在八里、關渡那地方整治，是在上游，上游水土不保持去下游去整治哪有用，這句話就可以用在這地方，今天你說楊蕙如，那誰出錢給楊蕙如做這件事情？這才是要去追的，其實不用追我也知道。

媒體追問是誰？柯文哲則回答，大家知道就好，當被問及外界認為楊蕙如是民進黨網軍，柯文哲話鋒一轉，反問起在旁的記者最近怎麼變得比較瘦？

記者再問是民進黨網軍？柯文哲才說，每一黨都有，我們敢講是因為他沒有錢買網軍，所以才批評別人，不過有一天我們有錢的時候我們也要自制，不過很難啦，我們都沒去募什麼款。

柯文哲也說，等到有錢的那一天我們要自制，所以後來他為什麼不喜歡募很多錢就是這樣，錢多了就會想東想西，寧可讓錢少一點。

(中時 )