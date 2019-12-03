「卡神」楊蕙如因涉嫌養網軍帶風向，攻擊前大阪辦事處長蘇啟誠，遭到北檢依侮辱公署起訴，檢調也一併查出楊蕙如是綠營網軍首領，指示下線於網路發文帶風向，每月可領1萬元。對此，資深媒體人李艷秋提及楊與駐日代表謝長廷的三個關係，直言這樣的關係，因為楊蕙如被起訴，使得關西機場當時的發展過程，有了「原來如此」的連接。

楊蕙如被查出在去年日本關西颱風時，指示所養的網軍發文痛責大阪辦事處「爛透了，爛到該死」、「是黨國餘孽」、「謝長廷根本管不到大阪辦事處」，在網路上帶風向，北檢將她與發文的網軍以侮辱官署罪起訴。

李艷秋在臉書指出，該案涉及一名外交官之死，每個人都會質疑，「她養網軍的錢從哪裡來？整件事是否和謝長廷有關？」楊蕙如和謝長廷究竟什麼關係？李艷秋說楊是謝長廷2008年參選總統時競選團隊裡的網路執行長、曾是維新基金會的董事，董事長是謝長廷、曾與謝長廷合寫「長仔的噗浪日記」一書。李艷秋說楊蕙如和謝長廷是長久且堅實的合作關係。這樣的關係，因為楊蕙如被起訴，使得關西機場當時的發展過程，有了「原來如此」的連接。

李艷秋回顧去年幾個重要關鍵：

107年

9/6 網友發文，指被困關西機場，聯絡大阪辦事處受冷淡對待，經媒體廣為報導，駐日代表處飽受批評，謝長廷臉書被灌爆。

9/6傍晚，楊蕙如的下線網軍以idcc之名發文痛批大阪辦事處爛，稱謝長廷管不到大阪

9/7謝受訪表示，大阪不歸我管，如果大阪有錯應該道歉

9/14蘇處長輕生

9/17謝表示，假消息造成蘇處長犧牲生命

12/15法院判散播假消息的大學生無罪

12/18謝長廷臉書：蘇處長遺書說遭受外界批評甚為痛苦

12/20蘇處長家人發聲明，蘇的遺書只有家屬看過，沒有提及假新聞造成壓力，是在檢討會前一天以死明志。部分政治人物、媒體模糊事實真相，外界諸多說法是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。

李艷秋說今年5月，監察院在調查報告中質疑，idcc幾次發文所用的IP竟包括東京及政府機關專用網址，且idcc發文後，謝長廷回應內容與之近似，究竟謝與idcc有無關聯？「現在隨著idcc被起訴，監委的疑問該有答案了吧？」

李艷秋感嘆表示，為了卸責，用網軍帶風向攻擊部屬，出了人命，再帶風向是假新聞造成悲劇，甚至假造蘇處長遺書內容公佈，但蘇處長家屬的聲明，讓謝長廷的臉好腫。一個颱風，台灣旅客沒有一人傷亡，卻因為有人使用骯髒的手段，犧牲一名優秀的外交官。

(中時電子報)