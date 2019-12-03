知名體育用品量販店「迪卡儂」江姓員工，涉嫌利用收銀結帳機會，將顧客的消費點數，輸進自己會員卡，9個月內詐取21萬點點數，向公司兌換上萬元的抵用卷，事後公司查帳發現，報警處理。台北地檢署因江男認罪，命江男賠償公司5萬元後，給予緩起訴處分，期間1年。

起訴指出，江男自去年1月起，在迪卡儂台北桂林店擔任Camping Sport Leader，負責商品銷售、收銀結帳工作，竟自去年8月至今年6月30日止利用職務之便，對沒有會員卡的顧客結帳時，暗中將顧客消費點數，輸進自己的電話號碼，登錄至他個人卡號會員帳戶內。

江男利用此方式，共詐取21萬點點數利益，並分別向公司兌換價值1萬500元的運動抵用卷，事後迪卡儂查帳發現，將江男解雇，並報警處理。

檢方調查時，江男認罪，並依據店內監視器畫面佐證，認定江涉嫌詐欺罪，檢方命江男賠償迪卡儂桂林店5萬元後，給予1年緩起訴處分。

(中時 )