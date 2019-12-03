台灣運彩單場暨場中投注場次預告(12月3日~12月10日)

1.「籃球」：提供2場場中與5場單場投注。

12/4(三)上午10:00，由詹皇領軍的洛杉磯湖人將進軍攻打全聯盟向來最難攻克的主場-金塊丹佛高原，金塊超級中鋒約基奇要如何抵禦詹姆士與戴維斯兩位全明星的輪番轟炸？

12/7(六)上午09:30，東西雙強-公鹿與快艇將帶給大家精彩絕倫的視覺饗宴！本季各方面升級的字母哥帶領公鹿劍指總冠軍，快艇雙俠攻守全面同樣瞄準天下第一的封號，難得一見的頂尖對決大家絕對不能錯過！

2.「足球」：提供16場場中與16場單場投注。

英超12月將進入密集賽程，本周中將加班進行第15輪賽事，兩場精彩大戲絕對不容錯過。12/5(四)凌晨3:30，去年被曼聯解僱的總教練穆里尼奧接手熱刺後首次回鍋面對老東家，3連勝的熱刺對壘3連不勝的曼聯，一場復仇大戰格外引人注目。12/5(四)凌晨4:15，默西賽德德比戰於安菲爾德上演本季首次對決，13勝1和在積分榜遙遙領先的利物浦，面對戰績沉淪的同城勁敵艾佛頓，絕對不會有憐憫之心，誓要將不敗紀錄繼續延長。

周末足球也是好戲連場，12/7(六)義甲有榜首的國際米蘭主場迎戰排名第4的勁旅羅馬、12/8(日)尤文圖斯作客拉齊歐則是2、3名球隊的直接對決。德國衛冕冠軍拜仁慕尼黑上周在主場意外敗給勒沃庫森，12/7(六)作客對榜首的慕森加柏，更是絕對不能輸的硬仗。12/8(日)勒沃庫森則趁勝追擊，主場迎戰本季再度奮起的沙爾克04，精彩可期。英超本周的重頭戲在周日(12/8)凌晨，「曼徹斯特德比」由曼城作東，近5場比賽只有1勝的曼城，在英超已落後利物浦11分，衛冕之路已敲響警鐘。曼聯則遭遇3連不勝，英超排名第9，也落後給曼城11分，本季不僅爭冠無望，前4的歐冠資格也岌岌可危。

3.「排球」：提供2場場中投注。

本周將提供兩場OK儲蓄銀行的賽事，其中12/3(二)18:00，OK儲蓄銀行作客聯盟墊底的KB保險之星，雙方本季兩次交手都打滿5局才分出高下，此戰是否依然會打得難分難解呢?12/6(五)18:00，OK儲蓄銀行在主場迎戰聯盟榜首大韓航空珍寶，OK儲蓄銀行本季曾在主場以3比0大勝大韓航空，但戰力完整的大韓航空11月僅吞1敗，此戰OK儲蓄銀行要再擊退狀況火燙的大韓航空難度不小。

4.「冰球」：提供4場單場投注。

12/4(三)09:00，近期西部最火熱的兩支球隊達拉斯星辰與溫尼伯噴射機將在噴射機主場交鋒，噴射機萊恩火燙的手感帶領球隊攀升至中央區第二，星辰本季雙門將的優異表現讓這支鋼鐵軍團防守效率更上一層樓，這場矛盾之戰勢必精彩萬分!

12/5(四)09:00，衛冕軍聖路易藍調將作客匹茲堡企鵝，上周藍調在主場以5比2大勝企鵝，但企鵝本季主場戰績是強勢的10勝3敗2和，藍調此戰要闖過企鵝得花一番工夫。

12/6(五)08:00，換血成功的費城飛人在主場迎戰亞歷桑那土狼，柯內尼為首的鋒線帶領飛人打出近年最佳開季成績，作客的土狼也非等閒之輩，聯盟之冠的防守效率讓各隊苦不堪言，此戰年輕的飛人大軍能否抵抗住土狼的圍剿呢?

12/8(日)10:00，紐約島人將踢館達拉斯星辰，兩隊的防守都是聯盟翹楚，無論是藍線或門將深度都是一時之選，這場焦土戰相信會是場比數接近的賽事，喜歡防守大戰的球迷千萬不能錯過!

(中時電子報)