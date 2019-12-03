身邊總有朋友好像缺乏看臉色的能力，總在不對的地方說不對的話，激怒 一堆人。根據網友在過去2年的投票數據統計出，12星座中，不論是有心還是無意，最白目的星座男前五名。

有些人就是很不長眼，常做出白目行為激怒他人。根據《DailyView網路溫度計》蒐集過去2年的數據，統計出網友心目中最白目的星座男排名。以下就是超會惹怒人的白目男星座TOP5。

第五名：水瓶座

天身反骨的水瓶男，常常「你在說話，他們卻沒在聽」，這點就已經很能激怒別人，最煩的是，沒在聽還假裝有，然後煞有其事地回你錯的答案。

第四名：牡羊座

直率如大孩子的牡羊男，超不會看臉色，別人的雷點常常就隨便踩，且人家不高興了，他們還一臉爽爽的，直到你快被氣死，他才慢慢發覺，考慮要停止。

第三名：處女座

處女男的「毛特多」，完美主義的他們，對於每個微小的細節都超在意，又愛批評人，不愧是地表上最考驗人耐心的星座。

第二名：天秤座

天秤男內心小劇場爆多，且常常自以為是地點評別人，讓人聽了不爽，屬於言多必失的類型，最慘的是這星座還很玻璃心，自己聽到他人批評很容易走心。

第一名：射手座

射手男常故意惹怒你，最欠扁的是，當他們發現會引爆你的點，會特別賤的去踩看看，就只為了看你會怎麼反應，超故意的行為讓人白眼都翻到後腦杓了。

(中時電子報)