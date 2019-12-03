國民黨不分區立委名單的新聞討論度看似逐漸鈍化，但一位爭取連任的國民黨區域立委警告，民進黨努力收編社會民主黨、時代力量，甚至自稱親藍的妙天禪師都入列，讓民進黨又撈到不少政黨票，妙天的國會政黨聯盟原先偏向挺藍，但在妙天說『感受到蔡總統誠意』之後，態度已經有明顯改變。

綠營收編小黨拚立委席次過半，外傳曾力挺韓國瑜的妙天禪師，已轉而支持蔡英文。（圖／王永泰攝）

該立委說，去年九合一大選後，外界相當看好藍營選情，但現在藍營政黨支持度卻被民進黨超越，綠營還積極收編小黨，就是看準國民黨不分區名單遭吐草；想要搶政黨票，企圖一舉讓立院立委席次單獨過半，他認為，國民黨立委選情絕對不容樂觀。

該國民黨立委說，吳敦義原先喊出國民黨立委要拼60席，但在內外交迫的情況下，黨內盛傳國民黨不分區立委名單的安全席次，已經從原先的第15名下修到第11名，若不設法扭轉局勢，政黨支持度還會遭民進黨超越，名列不分區第14名的吳敦義和第15名的台南市議員謝龍介，恐怕都無法進入立法院。

吳敦義排入國民黨不分區立委提名名單，恐波及藍營立委候選人選情。（圖／鄭清元攝）

該立委說，黨內不少選將私下抱怨，吳敦義對於「不分區立委名單爭議」、「綠營抹紅牌」，反應都很遲疑又保守，連親自受訪都講不清楚，國民黨立委選情自然會拉警報，原先想搶食藍營票的小黨會「琵琶別抱」，也就不令人意外；但問題關鍵不是小黨要投靠誰，重要的藍營選情被看衰，黨中央能不能提出強心針？

不過，也有藍委候選人認為選情沒有那樣悲觀，一方面，藍委都瞭解外界不看好選情，反而更沒人敢放鬆、更賣力拜票，此外，韓國瑜近期在南部的人氣還不錯，綠營強力操作的「王立強案」又被澳洲媒體打臉根本是烏龍、想操作「芒果乾」卻先讓綠營自傷，對藍委選情應該都有加分效果。

(中時電子報)