國產車市佔率衰退，今年8月首次低於進口車，經濟部建議調降汽車關鍵零組件進口關稅，但是本會期恐怕來不及完成修法。台灣機械業工會聯合會今天召開記者會，呼籲政府一定要在立院本會期內完成汽車零件進口關稅的修法，若未能完成修法，必將大規模動員，對阻擋修法的政黨總統與立委候選人展開如影隨形的抗議，用選票教訓不顧產業、勞工死活的政黨。

台灣機械聯合會指出，從今年初開始向立委、行政主管爭取調降零組件關税，也經過評估及協商，大家都說没問題，卻在最後竟以行政程序來不及，告訴工會明年再來。但進口車搶占國產車市場一刻不停歇，今年4月國產車市占率還有58％，到8月已驟降至51％，且8月起連績三個月進口車市占都過半，等於國產車每三個月市占率就少5％，搶教台灣汽車產業真的「一刻都不能等！」

台灣機械聯合會表示，國民黨立委費鴻泰已將該法案列入本周三財委會，這是今年最後的一次機會。照目前國產車市估率快速流失的速度，等到明年農暦年，進口車將豪奪超過六成市場估有率，國產車失去最基本的經濟規模支撑時，不用多久，台灣的車廠就會出現一家接一家倒開的骨牌現象，當每年總產值高達約六千多億元的國產車廠全部消失時，整個國產車供應鏈體系近30萬的就業人口面臨失業，必將會造成社會動盪不安。

費鴻泰則強調，民進黨上禮拜以逕付二讀的方式處理《反滲透法》，既然《反滲透法》來得及，汽車零件進口關稅調降也來得及。汽車產業相關就業有30萬人，請大聲告訴柯建銘、蘇貞昌，救救這30萬人吧。

(中時 )