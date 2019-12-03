12月是日本的送禮季節，業務員帶著伴手禮拜訪客戶被視為是基本禮儀，但往往公司行號最常送的伴手禮並不受歡迎，尤其是年曆、萬用手冊等。

日本有年末新初拜訪客戶的習慣，日本瑞可利（Recruit）人力資源公司12月2日發表一項網路調查結果指出，有將近6成的企業表示，「如果可以的話，希望年底不要再拜訪、送禮了！」

調查結果得知，有58.8%的受訪對象表示，「覺得很麻煩，可能的話，希望別再拜訪了」，理由有「工作會被打斷」、「時間被綁住」、「不能接受賄贈，卻被強迫接受贈品」等。

相對的，拜訪客戶的一方則有56.3%表示，「很積極地想去拜訪客」，主要理由是「是拜會客戶的絕佳機會」、「在營業上是不可少的」。有許多業務員認為，年末新初拜訪客戶是展現誠意的絕佳機會。

至於伴手禮方面，最不受歡迎的是一般紀念品，占34.7%，有的紀念品上還會印公司的商標，其中包括:「年曆、月曆」占71.9％；「萬用手冊、記事本」占14.0％；「毛巾、擦手巾」占7.0％；「原子筆」占2.9％；「公司產品」占1.2％；「擺飾、絨毛娃娃」占1.2％。

除了紀念品之外，其次不受歡迎的伴手禮包括: 公司簡介、型錄、糕點、卡片等。

(中時電子報)