負責東亞與太平洋事務的美國亞太助卿史達偉2日表示，他自上任後很快訪問日本等亞太盟友，以展現美國對區域盟友承諾，但對於是否訪台，他表示美國會遵守「一法三公報」，且不會稱台灣為國家。

史達偉（David Stilwell）出席美國智庫布魯金斯學會「中國大陸在東亞角色」研討會時，被媒體詢問到「你提到先前曾參訪日本與其他國家以展現美國的支持，請問是否也會訪問台灣，以展現美國對台支持」。

史達偉表示：「答案很簡單，你剛才提到『國家』，而美國遵守「一法三公報」（臺灣關係法、上海公報、建交公報、八一七公報），我將遵從也支持此一政策，而且我不會稱台灣為國家。」

談及大陸在東亞地區的角色，史達偉表示美國對全球秩序的看法與大陸截然不同。對北京而言，國際關係是階層體系，且「強大即是公理」，且北京的治理觀點，在新疆與香港愈來愈明顯。

有別於大陸，史達偉強調美國內政與外交的「多元主義」，不會強迫各國在美陸之間做選擇，「我們不會對別國發號施令，希望盟友不受任何人支配」；同樣地，美國也希望與北京建立友好關係，「如果其他國家也以合作直率的方始與北京交流，我們不會反對」。

至於陸外交部宣布因美通過「香港人權與民主法案」而對美國國家民主基金會等5家非政府組織實施制裁，史達偉指出，「香港人權與民主法」要求美國行政部門持續檢視香港自治情況，並在自治程度不足時，採取可能影響香港身為貿易區等的特定措施，「所以我們當然寧可沒有暴力發生，也寧可北京履行承諾，依據基本法維繫香港自治」。

(中時電子報)