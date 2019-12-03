美國總統川普今天抵達倫敦，準備出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會。在英國大選進入倒數之際，英相強生也擔心，與他交好的川普此時抵英，恐衝擊他所屬的保守黨選情。

法新社報導，川普在途中自豪地說，他已說服歐洲盟友增加國防開支。川普推文說：「自我走馬上任以來，履行義務的北約盟國數量增加一倍以上。」

川普去年在北約高峰會要求成員國增加軍費支出，使議程陷入混亂，如今似乎對其他北約盟國強化軍事投資的行動感到滿意，令這些國家的領導人鬆一口氣。

不過，英國首相強生（Boris Johnson）仍擔心川普在選前10天現身倫敦，恐衝擊他的選情。

民調結果顯示，強生所屬的保守黨可望在下週大選贏得多數席次，但他與川普相互投合，引來在野工黨（Labour Party）黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）大肆撻伐。

工黨陣營人士警告，強生已準備好讓美國製藥公司以更有利可圖的方式，進入英國國家醫療保健服務（NHS）系統，以換取與美國簽署貿易協議。

強生否認上述主張。

川普偕同夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）搭乘總統專機空軍一號（Air Force One）抵達倫敦郊區的斯坦斯特德機場（Stansted Airport），隨車隊前往溫菲德莊園（Winfield House）。

川普預計在為期兩天的北約高峰會期間，舉行多場雙邊會談，明天則將在白金漢宮（Buckingham Palace）與女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）共進晚餐。

(中央社)