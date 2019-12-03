男星高以翔上月27日在寧波錄真人秀《追我吧》不幸驟逝，享年35歲，在頭七前一天，高以翔遺體昨從上海運回台灣，圈內好友傷心欲絕，而髮型師也在日前還原與高以翔的最後對話「你還說那是一個超高挑戰體能、體力的節目，擔心自己會無法達成」。

髮型師黃翊軒日前在Instagram透露，11月25日還在為高以翔修剪頭髮，沒想到2天後卻傳來高以翔辭世消息，黃翊軒文中指出，高以翔當時透露他感覺有點感冒，並提到自己隔天要錄實境秀「你還說那是一個超高挑戰體能、體力的節目，擔心自己會無法達成，我還對你拍了肩說，安啦」。

黃翊軒對高以翔說：「你平常都有維持運動的習慣、打藍球還有在健身、所以那些對你來說根本不算什麼吧」，兩人還約好當周四再來修剪頭髮，沒想到竟成永別，讓黃翊軒不敢置信，最後難過寫下：「孝順的善心的陽光的敬業的溫暖的貼心的你」，來紀念高以翔。

(中時電子報)