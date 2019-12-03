時代力量立委黃國昌上周四（十一月二十八日）指控韓國瑜岳父李日貴盜採砂石，讓這起二十多年的往事揚起一片塵土；韓國瑜競選辦公室出示開採契約自清，強調一切過程合法，本周一（十二月二日）依《選舉罷免法》的意圖使人不當選，狀告「亂神」黃國昌！

韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千分析，泛綠陣營不斷狂打抹黑牌、抹紅牌，甚至坊間還盛傳綠營早已備妥「黑韓五核彈」，「王立強案就是一例，民進黨就是要摧毀韓國瑜的人格，只要人格被打爆，就算有再好的政策也沒有力道！」

時代力量立委黃國昌拿20多年前往事狂黑韓國瑜，遭韓陣營痛批是選舉操作，憤而提告。（圖／報系資料庫）

韓陣營操盤人士指出，每次黑韓爆料證實為烏龍一場後，韓國瑜和蔡英文的民調差距就會拉近，但不久後，又會出現新一波的黑韓爆料，「民調已成為綠營選擇攻擊時機的指標，為的就是要讓韓陣營窮於回應，壓制翻轉選情的可能性，進而主導競選節奏。韓國瑜因此才會呼籲選民拒答民調，藉以反制綠營。」

據了解，即使綠營可能在選前連番引爆「黑韓核彈」，但在選戰進入倒數階段，韓陣營還是決定主攻政策牌，將聚焦民生議題，祭出「鼓勵年輕人結婚生育」、「縮小貧富差距」及「落實公投結果」新三箭。其中，首重「鼓勵年輕人結婚生育」，目前韓國瑜已拋出發放津貼的「六六六生育補助」及鼓勵生第二胎的「雙Ｂ計畫」（Boss & Baby），近日還會推出「進階強化版」，讓年輕夫妻更有感。

澳洲媒體《每日電訊報》以頭版報導指出「王立強案」是場鬧劇，情報價值極低。（圖／翻攝自每日電訊報）

「六六六政策」意即第生育二胎就給六萬元補助，接著每年補助六萬元，直到六歲為止。「雙Ｂ計畫」擴充一鄉鎮一親子館的概念，將親子館升級為育兒中心，並協助母親重新就業，讓女性照顧孩子的同時，又可以兼顧職場。

「台灣貧富差距愈來愈嚴重，經濟不好導致年輕人不敢成家，去年的公投形同虛設，這全是韓國瑜誓言要全力解決的問題。此外，韓陣營接下來也將回防網路空戰，以爭取中間選民認同，希望開票日『掀牌』時，讓對手跌破眼鏡！」該名韓陣營操盤人士透露。

(中時電子報)