許多景美市場攤商看到阮昭雄相當熱情，紛紛搶著握手拍照。（游念育攝）

阮昭雄（右一）、時代力量議員林亮君（中）和黨員吳錚（左一）都來到景美市場幫忙力挺，並直播和選民拜票。（游念育攝）

阮昭雄（右一）第2次來景美市場拜票，包括時代力量議員林亮君（中）、黨員吳錚（左一）都來到現場幫忙拜票。（游念育攝）

台北市第8選區（文山、南中正）民進黨立委參選人阮昭雄今到景美市場拜票，包括時代力量議員林亮君、黨員吳錚都來到現場幫忙拜票，阮昭雄在直播拜票時表示，自己雖處於艱難選區，但越選越不覺得艱難，反而很有信心；阮昭雄拜票行程馬不停蹄，這是第2次來到景美市場，現場攤商也相當熱情。

媒體問阮對於韓國瑜的民調策略看法，阮說，選舉需要很多策略，不能只看民調，內部民調都只是參考，選舉要提出政策爭取國人的認同，總統蔡英文都是按表操課拚選戰，反觀韓國瑜市長好像沒有行程，是不是在研發原子彈？或是只是單純沒有行程就不得而知。

阮昭雄是大安、文山區在地的議員，有多年服務經驗，這次對上藍營連任多次的立委參選人賴士葆，完全不敢鬆懈，但也越選越有信心，因在地選民覺得要改變，希望能夠翻轉，要有競爭才有改變。

許多景美市場攤商看到阮昭雄相當熱情，紛紛搶著握手拍照，但也有買菜的民眾指出，會投給你就會投，來市場造成混亂，根本擾民，呈現兩極化看法；林姓攤商表示，阮昭雄在文山區當過多年議員很有名氣，祝福他能順利當選。

(中時 )