中國金礦企業紫金礦業2日同意以13億加拿大元（約合10億美元）收購加拿大礦商大陸黃金（Continental Gold），主要目的在於取得大陸黃金旗下招牌礦場，位於哥倫比亞武里蒂卡（Buritica）的金礦項目。不過，外媒引述大陸黃金財務長Paul Begin說法表示，哥倫比亞的安全疑慮升高對交易構成風險。

路透2日報導，大陸黃金財務長Paul Begin指出，「紫金礦業在哥倫比亞沒有任何經驗，而我們過去顯然出過一些事情」，「但如果任何項目發生重大安全事件，就會被視為重大不利變動，只要他們願意，就可以決定退出」。2018年業務側重哥倫比亞的大陸黃金有四名員工在一個月時間內被殺。

報導稱，紫金礦業提出的每股5.50加元現金出價，較大陸黃金11月29日收盤價溢價近13％。大陸黃金股價2日收漲10.7％。

上述交易是數周以來，第二宗針對加拿大金礦公司的收購交易，礦業公司都在尋求增加儲備，並充分利用金價上漲行情。上周，加拿大Kirkland Lake Gold提出以全股票方式購買Detour Gold，交易估值約43億加元。

(工商 )