民眾黨立委參選人蔡宜芳近來不斷遭網友惡意批評，外傳民眾黨要成立小組蒐集網路惡意批評，採取法律途徑解決，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲3日表示，把它當作國家進步過程當中的陣痛期，不過，當被問及蔡宜芳恐怕不認為是陣痛期時，柯則說：「因為她太痛了。」

蔡宜芳最近遭許多網友惡意批評，外傳民眾黨要成立小組蒐集網路惡意批評訴諸法律，柯文哲今表示，網路惡意批評真的要用法律手法處理也不容易，畢竟量太多，他比較正面看法，有時候看到不喜歡的事情，把它當作國家進步過程當中的陣痛期，克服過去就好。

不過當被問到蔡宜芳恐怕不認為是陣痛期，柯則直言：「因為她太痛了！」

此外，外界好奇卡神楊蕙如遭起訴對綠營是否有傷害，柯文哲說，選舉是這樣，本來就會加分扣分，互為攻防，所以在跟民眾黨不分區立委面試的時候，你要是不知道以前幹過什麼壞事，我們一提名完以後你就馬上知道，意思就是說，常常會去翻舊帳，所以是這樣，慢慢這社會要建立信用的概念，大家平常盡量做好事。

(中時 )