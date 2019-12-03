前聯勤副總司令，中華黃埔四海同心會會長羅文山中將，涉嫌於2008年至2012年間，接受香港知名學者許智明捐款160多萬元人民幣，違反政治團體不得接受國外捐款規定，羅還一度將捐款存入自己及妻子帳戶，台北地院一審宣判有期徒刑2年半，褫奪公權2年，同時收犯罪所得838萬，本案可上訴。

現年83歲的羅文山為陸軍退役中將，曾任聯勤總部副總司令、國大代表、欣隆天然氣公司董事長、國民黨黃復興黨部副主委等職。

檢方調查，羅文山涉於2008年、2009年、2012年，分別收受許智明50萬人民幣、100萬人民幣、10多萬人民幣捐款，做為四海同心會會務使用。且羅在收受捐款後，未於2個月時間內辦理繳庫，也未向監察院申報，羅還一度將捐款存入自己及妻子帳戶，過了一段時間才將款項匯入四海同心會專戶。

事後，因羅匯入的專戶的款項，與收受捐款數目不符，遭檢舉違反政治獻金法、侵占罪嫌，調查局介入偵辦。

檢方調查時，羅文山一開始辯稱，許智明匯給他的款項，是委託他製作廣告支持馬英九，另部分則是作為招待許來台時的食宿費用。但檢方查出，許智明匯款水單上有註明捐獻，且製作廣告與招待僅是捐款一小部分，大部分金額流向不明。

後來羅文山坦承收受捐款，將捐款存入自己及妻子帳戶，是想透過個人定存替同心會增加收入，沒有侵占意圖，但檢方認為羅對部分捐款去向交代不清，台北地院審結後，今天判羅男有期徒刑2年半，褫奪公權2年，收受犯罪所得1.3萬以及犯罪所得838萬餘元，可上訴。

(中時電子報)