桃園市警察局傳出人士異動，警察局公關室主任洪志朋將調任保安警察大隊大隊長，至於原保大大隊長鍾孝平將接任防治科長，防治科長王鉉仁接任公關室主任。據了解，主要是因為鍾孝平個人因素，預計這1、2日內將進行交接。

警界人士透露，洪志朋曾任犯罪預防科長、警察局督察等職務，歷練完整。王鉉仁也曾任警察局督察，鍾孝平則擔任過保安科科長。

(中時 )