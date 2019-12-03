桃園市警局人事異動 公關主任調保大隊長 11:042019/12/03 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市警察局傳出人士異動，警察局公關室主任洪志朋將調任保安警察大隊大隊長，至於原保大大隊長鍾孝平將接任防治科長，防治科長王鉉仁接任公關室主任。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市警察局傳出人士異動，警察局公關室主任洪志朋將調任保安警察大隊大隊長，至於原保大大隊長鍾孝平將接任防治科長，防治科長王鉉仁接任公關室主任。據了解，主要是因為鍾孝平個人因素，預計這1、2日內將進行交接。 警界人士透露，洪志朋曾任犯罪預防科長、警察局督察等職務，歷練完整。王鉉仁也曾任警察局督察，鍾孝平則擔任過保安科科長。 (中時 ) #警察局 #科長 #大隊長 #公關室 #主任 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳建州偕友玩命 高速公路自動駕駛吃牛肉麵挨轟 10:022019/11/29 社會 陳建州不良示範！ 使用自動駕駛仍會受罰 14:142019/11/29 社會 涉性侵女記者 親民黨立委辦公室前主任遭起訴 14:452019/11/29 社會 買哀鳳拗賠償不成威脅醫學生 國健署官員認了 22:342019/11/30 生活 國健署科長威脅醫學生非首犯？PTT鄉民爆：被他拗過500 08:082019/12/01 生活 國健署科長要的1千5怎麼辦 醫學生這樣做網讚爆 09:382019/12/01 生活 港「政務主任」報考人數跌兩成 學者：政府形象低落 13:442019/12/02 兩岸 買哀鳳拗醫學生 國健署科長記大過送司法單位 16:062019/12/02 生活 首例 國防部發言人陳中吉調升陸軍六軍團政戰主任 18:012019/12/02 軍事 冒充官銜恐嚇 國健署科長大過調差 04:102019/12/03 社會新聞 社會熱門新聞 情侶愛愛開房錢各出一半 男嗆女友：難道妳沒爽到？ - 社會 國內首例 檢調破現役軍官與陸簽互信協議 - 社會 暖警買5杯星巴克慰勞同事 竟遭羞辱是「豬」 - 社會 楊蕙如領軍 神秘綠網軍「高雄組」汙衊手法曝光 - 社會 桃園高職女廁驚傳遭裝針孔 盜攝郎竟是男老師 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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