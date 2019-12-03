抓到了！涉蘇啟誠之死 卡神楊蕙如遭起訴

「卡神」楊蕙如被檢警調查到她有發展網軍帶風向，間接造成前大阪辦事處長蘇啟誠死亡。國民黨團今天開記者會要求蔡英文總統道歉，駐日代表謝長廷也該下台；國民黨團首席副書記長陳宜民也質疑，楊蕙如跟「idcc」的蔡福明聘請的律師，都是來自嘉義的「碧仲」幫，合理懷疑跟民進黨立委陳明文還有蔡英文都脫不了關係。

陳宜民指出，實際調查卡神旗下帳號的IP發文紀錄後，會發現在蘇啟誠自盡的前兩天，他們動用了8組帳號，同時間在網路上發文帶風向，結果就是間接造成了蘇自盡，影響相當嚴重。

陳宜民也懷疑，楊蕙如的律師陳偉仁，原先在法務部政次蔡碧仲的律師事務所任職，陳偉仁後來接手事務所業務，目前也幫陳明文提告前立委林國慶。而蔡福明的律師陳澤嘉是現任嘉義律師公會理事長，陳明文高鐵遺失三百萬現金案，目前就是委由他處理。因此合理懷疑這件事應該也跟陳明文跟蔡英文脫不了關係。

藍委賴士葆說，楊蕙如跟謝長廷是間接殺人，原來東廠不是虛構，東廠是正在進行式。執政黨網軍帶風向製造假新聞每天都在進行，對台灣民主破壞巨大，讓民主價值蕩然無存，因為蔡政府把選舉文化東廠化，不相信只有一個楊蕙如，肯定有N個，錢怎麼來？合理懷疑他是接到政府某個採購案。

國民黨團總召曾銘宗質疑，楊蕙如進行網路假消息操作的資金來源為何？是否有境外勢力提供？又是受到誰指示所為？蔡英文及駐日代表謝長廷沒有責任嗎？二人應向社會大眾講清楚、說明白，蔡英文要道歉，謝長廷須下台負責。

(中時 )