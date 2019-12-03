冬令進補，許多人喜歡吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞，不過看在醫師眼裡，可能是危險的飲食習慣。由於30歲後代謝下降，這些鍋物高鹽高鈉又含酒，不利心血管，過量攝取恐造成高尿酸、高膽固醇、高血壓、高血脂，甚至腦溢血等風險。

亞洲地區有冬令進補的習慣，以致一到冬天，尿酸、膽固醇等相關指數容易飆高，《良醫健康網》報導，就中醫角度而言，長期攝取鍋物，身體容易燥熱；就西醫而言，鍋物中所含的磷、鹽分過多，容易造成血壓上升等心血管問題，而且薑母鴨、羊肉爐、麻油雞都會加酒，對心血管疾病更是一大負擔。

新店耕莘醫院中醫科主任廖敏宏表示，羊肉爐、薑母鴨等都是屬於比較溫補的食物，其中的當歸、黃耆等中藥材，雖然可幫助活血，但不論是否為心血管疾病患者，絕對不要食用過量，而且還要看個人體質，尤其原本就有血壓高、氣血不通者，再吃這些食物更危險，一不注意可能有腦溢血的風險。中西醫都認為，飲食最好不要因季節而有太大變換，而且飲食並無法直接減少心血管疾病的發生，還是需要搭配運動，有問題時盡早就醫最重要。

(中時電子報)