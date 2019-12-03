抓到了！涉蘇啟誠之死 卡神楊蕙如遭起訴

日本關西機場去年因「燕子」颱風侵襲關閉，我駐日大阪辦事處前處長蘇啟誠因輿論壓力輕生。台北地檢署調查認定，「卡神」楊蕙如支付一萬元報酬指示網軍散播假消息昨天遭起訴；民進黨發言人李晏榕今受訪表示，楊蕙如是個人行為，跟民進黨無關；大家要有所警覺，不是見獵心喜，把這件事當作政治操作。

李晏榕強調，「 楊蕙如是他個人行為，跟民進黨無關，我們認為，楊蕙如必須負起相關法律責任，這部分尊重司法處理。」

民進黨今天召開「打假反賄全民動起來」律師團記者會，宣示打假、反賄；李晏榕今會後受訪指出，楊蕙如被起訴後，後有審判程序，「我們要再次強調，楊蕙如是他個人的行為，跟民進黨沒有關係」。

她說，民進黨要再次重申，假消息不但侵害台灣的民主，也分化台灣民眾，大家要有所警覺，不是見獵心喜，把這件事當作政治操作，假消息不僅傷害民主也傷害到個人，台灣大家都已經受到這個教訓。

(中時 )