📽 12.02.19 | @utahjazz 📽



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七六人今天靠著恩比德、班西蒙斯、荷福德與托必亞斯哈里斯組成的四巨頭聯手下103比94痛扁爵士，拿下開季主場10連勝，最近9戰8勝、4連勝佳績。

開季至今仍有4支球隊的主場尚未淪陷，而且都出現在東區，除了七六人10連勝外，暴龍9連勝，熱火8連勝，塞爾提克7連勝。

全場攻下17分、8籃板、5助攻的荷福德在賽後受訪時表示，主場勝利當然很重要，這是每支球隊都必須全力捍衛的地方，雖然現在10戰全勝，但接下來還有很多挑戰與考驗，我們得打好每場比賽才行。

七六人此役打完上半場就已領先19分，恩比德與班西蒙斯都在打完前三節就已經退場翹腳休息，爵士在第四節發動反擊，將落後分數縮小至個位數，但由於先前輸太多，最終還是以9分之差告負，背靠背的戰役中都以敗仗收場。

這是兩隊本季最後一次交手，七六人在第一次作客猶他的時候2分飲恨落敗，今日報了一箭之仇。托必亞斯哈里斯26分、9籃板最佳，恩比德16分、11籃板，班西蒙斯14分、8籃板、9助攻、4抄截。

昨日狂輸暴龍，今天不敵七六人，爵士連兩場都碰到東區強權，戈貝爾27分、12籃板，米契爾18分，英格利斯13分、8籃板、8助攻。

(中時 )