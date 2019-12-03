蔡英文總統今天表示，政府規劃在明年提出交通科技產業政策白皮書，對於未來的短期、中長期的產業發展有完善的策略和行動方案。將推動智慧運輸、軌道建設，以及智慧海空港的重要的建設計畫，讓台灣的產業跟上科技的發展，民眾的生活品質也要越來越好。

蔡英文總統今天出席「全國交通科技產業會議開幕式」表示，今天是首次舉辦的全國交通科技產業會議，非常歡迎各位貴賓的參與，很高興能夠跟大家一起見證這個歷史的時刻。

為了因應創新科技的快速的變遷，她說，今年九月交通部在行政院的指導之下，跨部會合作成立交通科技產業會報，而且設有十大產業小組，交通部長林佳龍帶領的團隊不負所託，使命必達，這段時間在林佳龍跟大家的努力之下，已經有了初步的方向和成果。

她說，首先，我們透過交通科技產業會報的組成，讓政府各部會跟數百位產業的代表更緊密的交流的管道，現在的交通部已經成立了跨部會的資源平台，加速推動交通科技產業的發展。

第二、我們規劃在明年提出交通科技產業政策白皮書，對於未來的短期、中長期的產業發展有完善的策略和行動方案。

第三，在交通科技產業會報的推動架構之下，我們的數位國家、創新經濟的發展的方案，以及五加二產業創新計畫，這兩項跨領域的國家重要建設，能夠更加融合。

蔡英文表示，未來將透過交通建設以及投資來帶動台灣的交通科技產業發展，這是交通部有史以來規模最大、參與人數最多的政府治理創新的工程。

她感謝所有產官學研夥伴，我們國家的產業創新盡心盡力的付出，這幾個月以來，各產業小組盤點了產業的需求跟政策的建議，在今天的會議上將向大家分享他們的成果，也希望國內外廠商能夠一起腦力激盪，開創交通科技產業的最大的商機，提供民眾最人性化的服務。

她說，交通建設，是國家經濟起飛的重要的動力。我們有決心來做，成效更看得見。展望未來，我們將推動智慧運輸、軌道建設，以及智慧海空港的重要的建設計畫。台灣的產業跟上科技的發展，民眾的生活品質也要越來越好。

發展交通科技產業，是政府的重責大任。

她也期許台灣的交通科技產業能夠建立良好的品牌形象，打造台灣成為享譽國際的智慧運輸科技島，讓世界看到台灣的成果。「希望我們大家一起繼續努力，實現台灣智慧運輸現代化」。

(中時 )