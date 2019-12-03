要想健康，身體就必須均衡攝取ω-3、ω-6兩種脂肪酸，比例為4:1。但近年來飲食西化，這兩種脂肪酸容易攝取失衡。日本腦科醫師山嶋哲盛指出，常吃使用沙拉油的加工食品、外食的人，ω-6脂肪酸的攝取量甚至會超出ω-3脂肪酸十倍以上。導致細胞膜變硬變脆、容易發炎，引發癌症。

早安健康報導，山嶋哲盛表示，ω-3與ω-6脂肪酸，無法在體內生成，一定要從飲食中攝取，稱為必需脂肪酸。富含ω-3脂肪酸的食物有竹筴魚、沙丁魚、秋刀魚、青花魚等青背魚，以及荏胡麻油、紫蘇油、亞麻仁油等。是大腦最需要的脂肪酸，讓細胞膜有彈性。一旦缺乏就會損害到大腦發育以及心臟形成。

山嶋哲盛說，而ω-6脂肪酸像是一般人常用的沙拉油，能讓細胞膜變堅固，而炸物、美乃滋、酥油、零食、蛋糕甜點等加工食品都使用沙拉油，攝取太多得情況下導致ω-6脂肪酸太多，使得細胞膜變脆，引起炎症、容易過敏，還會使血液會變濃稠，形成血栓，甚至引發癌症或失智症。

(中時電子報)