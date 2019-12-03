印尼首都爆炸 至少一傷 11:302019/12/03 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印尼首都市中心今天發生爆炸，傷及一人，但警方目前尚未證實爆炸起因。 法新社報導，警方發言人亞果（Argo Yuwono）表示，國家紀念塔（National Monument）「有爆炸發生，至少有一名受害人送醫治療」。國家紀念塔位於總統府附近。 亞果表示，國家警察仍在調查爆炸起因。 (中央社) #爆炸 #國家 #警方 #印尼 #首都 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 俄科學家介紹凍土中的古老小狗 年齡18000歲 - 國際 凱特廚藝好嗎？專家打臉威廉 - 國際 劍指陸滲透？共諜案沸揚之際 澳政府要出手了 - 國際 天外飛來不明金屬片 日廣島吳市的工廠屋頂洞開 - 國際 報復！美要對香檳等730億法製品加課100％關稅 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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