印尼首都市中心今天發生爆炸，傷及一人，但警方目前尚未證實爆炸起因。

法新社報導，警方發言人亞果（Argo Yuwono）表示，國家紀念塔（National Monument）「有爆炸發生，至少有一名受害人送醫治療」。國家紀念塔位於總統府附近。

亞果表示，國家警察仍在調查爆炸起因。

(中央社)