台中市準公托受惠8萬5000名小朋友，但1年需求20億的準公托經費，中央只補助10億，市府不滿，抨擊這是變相懲罰台中市。（盧金足攝）

配合中央準公共化托育政策8月上路，中央卻只補助台中市一半。市長盧秀燕3日表示，台中市與台南市補助一半，新北市補助7成5，其他縣市都獲全額補助，出現一國三制，痛批「中央不斷開支票，地方不斷埋單」，台中市1年需求20億元，補助一半，中央還欠台中市10億元，她數度在行政院會提到應全國一致性，不能中央開支票，地方負擔，變相懲罰台中市。

台中市府持續推動準公共化托育服務，因應中央政府準公共化托育政策上路，盧秀燕上任後立即追加8.5億元預算，「升級再加值」既有的托育一條龍政策，讓托育補助再進化，8月新制上路後讓家長福利不打折，中央補助較優適用中央標準。

但台中市「完全到位」照顧台中市民，補助卻遭打五折，盧秀燕今日在市政會議怒轟，「中央不斷開支票，地方不斷埋單」，中央欠台中市10億元，全國一致實施準公托，但台中市與台南市先實施，台中只補助一半，新北市約補助7成5，有的縣市全部補助出現一國三制。

盧秀燕強調，台中市和台南市提早實施準公托，台中市1年20億準公共化經費，1年倒貼10億元，新北市補助7成5，對台中市和台南市不公平。

教育局長楊振昇指出，前市長林佳龍推動的「托育一條龍」，台中市需要20億元經費，台中市因為從2015年即開始實施準公共化托育政策，中央以台中市提早做，今年8月中央開始全面化實施準公托後，中央對其他縣市補助，但對提早實施的台中市與台南市只補助一半。

楊振昇說，中央認為說台中市與台南市之前已經先行實施準公托，中央說法是既然台中市已經在做，代表以都是地方有能力負擔，，盧秀燕在行政院院會表達過很多次，極力爭取應該全國一致，不要有這樣子一國兩制、一國三制情況，但目前為止，中央態度還是一樣，沒有改變。

「對台中市、台南市都是非常不公平的！」楊振昇強調，台中市托育一條龍從2015年8月1日開始實施，是林佳龍時代推動，20億元經費的準公共化幼兒園經費，總計0到4歲有8萬5000名小朋友受惠。

台中市1年需求20億的準公托經費，中央只給10億，台中市還有對年收入在70萬以下，提供弱勢加額補助，台中市並沒有因為中央補助改變而喊停。

「一樣制度不同補助，對於台中市、台南市是一種變相的懲罰！」楊振昇說，盧秀燕很重視基層心聲和需求，台中市對此向中央爭取全額補助，對市長到立委全都幫台中市發聲，因為真的是太不公平的作法。

(中時 )