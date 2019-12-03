新北市丁姓男子今年初闖入女性友人的住家，捆綁她及女兒搶走6500元，丁男還要求拍裸照，被害人為了保護女兒淚求丁男拍她就好，丁扯下她的胸罩拍攝裸照還加以猥褻，最高法院依侵入住宅強盜及加重猥褻等罪將丁男判囚10年6月定讞。

丁男是新北市一家塑膠公司的負責人，他與被害女子一家熟識，他因公司不善經濟困窘，竟先向他雇用的范姓外籍勞工謊稱，以1萬元報酬協助他綑綁外遇對象，范男因中文程度不佳無法完全理解丁的意思，但仍應允幫忙。

今年1月2日下午丁男與范男闖入被害人住家，綑綁她與女兒後搶走她皮包內的現金，他還要求拍裸照，她為免殃及女兒，於是要求丁男拍攝自己裸照，丁男於是拉下她的衣褲並用刀割斷她的胸罩，拍照後又加以猥褻，恐嚇對方不得報警後離開。

歷審認為丁男犯行惡劣且對案情避重就輕，未能坦然面對錯誤，他雖有賠償被害人的意願，但迄尚未達成和解，依強盜等罪將他判囚10年半，強制罪部分判刑3月、可易科罰金；范男判刑5月、可易科罰金，刑執行完畢後驅逐出境，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )