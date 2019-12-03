12月3日是國際身心障礙者日，但到目前為止，各總統候選人都未提出相關政見。全國教師工會總聯合會今天指出，身心障礙者在就學及就業等方面都遭遇困難，需要政府的關注和資源投入，請總統候選人提出解決辦法！

全教總理事長張旭政表示，今天是國際身心障礙者日，我國也在103年通過並實施「身心障礙者權利公約施行法」。回顧「身心障礙者權利公約」，核心原則是使身心障礙者平等、尊嚴的融合於社會，但檢視我國在促進身心障礙者平等、尊嚴和融合措施，仍有許多方面待加強。

全教總特教委員會副主委鍾正信說，我國關於身心障礙學生說是採融合教育，但實際上卻不是這樣。身障生雖被放進普通班級，但一些課程，特教師還是要將他們帶到資源班來上課。而在特教師授課時數上，通常是以在資源班教身障生才納入計算，在普通班授課每周至多計2小時。

鍾正信表示，融合教育的正確做法，不只是將身障生放到普通班級，而且特教師也要進去，協助身障生能夠跟一般生正常學習。我國對於身障生的融合教育，做得不到位，很多地方需要改進。

在就業方面，我國對於企業雖有要求雇用一定比例身心障礙者的規定，卻未要求職場上應有「無障礙工作環境」，以致身心障礙者雖有良好技藝，卻未必能夠發揮。

全教總視障專案負責人謝曼莉說，身心障礙者找工作，機會很少，因為企業擔心沒有準備好，不知如何用這樣的人。此外，有些人在一個企業工作多年後，因為視力老化，看不清楚電腦上的字，企業又不知如何幫忙他們度過，最後他們只好離職。

謝曼莉表示，視障者使用的電腦跟一般人一樣，但需要加裝一個報讀軟體，問題很好解決，但因為企業不知如何處理，導致視障員工的工作權未獲保障。她認為，政府應該成立一個身心障礙專家資料庫，協助企業解決雇用身障者面臨的問題。

(中時 )