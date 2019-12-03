員警以客家話和阿嬤閒話家常，順利通知到他的家人帶他回家。（太平警分局提供／台中馮惠宜傳真）

阿SIR為民服務，講客家話也通！日前1位家住大里區高齡98歲的黃姓老婦人午後騎著腳踏車到工業區附近公園散步，傍晚要返家時，氣溫驟降導致黃姓婦人一時適應不過來坐在路旁騎樓下，宏龍派出所員警巡邏發現，見老婦人全身發抖且臉色發白，趕緊帶返派出所安置，老婦人剛開始情緒不穩，以客家語言回應員警，這時所內員警聽到家鄉語言上前搭應，卻開啟婦人的話匣子，也順利確認婦人身分並通知家屬前來領回。

太平警分局宏龍派出所警員張家漢、邱振維2日下午6點多執行巡邏勤務，巡經光德路沿線忽然發現一老婦人虛弱的坐在路旁騎樓下，兩人趕緊上前關懷，婦人疑似天冷一直蜷曲著身體在發抖，對於員警詢問都未回應，貼心的員警先行載著婦人到派出所安頓，並提供餅乾及熱茶給婦人暖身，稍坐片刻後員警詢問婦人身分，婦人以疑似客家語言回應，讓員警一時陷入窘境，這時家住屏東的警員邱振維以家鄉客語回應，竟開啟婦人的話匣子，讓她覺得備感親切，順利得知婦人的姓名及大約住處，經透過人臉辨識確認身分無誤，隨即聯繫家屬前來。

婦人的女婿表示，岳母跟女兒一起住在大里，老家是住在新竹，母親身體尚健朗，常常會在午睡後到附近公園散步或是找朋友聊天，這是因天氣變化導致此事件，近期將會多留意她的保暖及生活起居。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有高齡長者或失智症的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )