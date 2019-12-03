62歲洪姓男子今年8月邀徐姓老婦到住處聊天，疑因求歡遭拒，雙方口角，洪竟持刀猛刺徐胸腹2刀，並搶走她手機及現金700元，徐負傷倉惶逃出，血流如注倒臥路邊，奄奄一息，經緊急送醫撿回一命。台北地檢署依殺人未遂、強盜罪嫌起訴洪男。

本案發生後，媒體曾質疑警方僅以殺人未遂罪偵辦，未追究洪男涉強盜罪罪責，疑有「大案小辦」匿報情事，警方為此還開記者會澄清。

警方調查，洪姓凶嫌8月22日凌晨，約對方到他的住處，疑求歡未遂，雙方發生爭執，洪盛怒下拿出水果刀，朝女方左胸前及上腹交界處狠刺2刀。被害人大量出血躺臥在地。

洪另搶走對方裝有700元現金、手機及證件、提款卡等財物的背包後逃逸，被害人忍痛負傷倉惶逃離洪的住處，因失血過多倒臥路邊，經路人發現報警送醫才倖免於難。

洪逞凶後返回住處滅證，帶走沾有血跡的床單，接著四處躲藏，警方調閱監視器追查，隔天在新北市將他拘提到案。

(中時 )