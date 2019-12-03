立法院今日院會三讀通過《動物傳染病防治條例》部分條文修正案。未來故意散播動物傳染病之謠言，將可處罰最重100萬元。另為防堵動物傳染病透過電商平台，從境外運送散布入侵，主管機關得公告要求廣告刊登者採取防疫規定，否則將可處罰3萬至15萬元。

時代力量立委徐永明等16位委員為避免動物傳染病隨貨品運送散布，而提案修法「動物傳染病防治條例第三十八條之二及第四十三條」修正草案。增訂輸出入動物檢疫機關得公告要求廣告刊登者等相關業者採取相關措施，並對未配合採取措施者予以處罰。

未來網路內容涉及境外應施檢疫物販賣、輸入至國內者，其廣告刊登者，應依主管機關公告，採下列措施：1. 加註有關宣導防疫或檢疫之必要警語；2.保存刊登者、販賣者或訂購者個人資料，或定期提供予輸出入動物檢疫機關；3.限制接取、瀏覽或移除相關網頁內容。形同間接禁止販售。

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