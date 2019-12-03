藝人高以翔上月27日凌晨，錄浙江衛視真人秀《追我吧》不幸猝死，年僅35歲，讓外界錯愕不已，而經歷重重艱難，昨天親友終於將他完整地帶回家鄉台灣，告別式訂於12月15日，而高以翔這段千里歸鄉路，除了二哥、女友及公司同事相伴外，其實還有一位跟他有10多年情誼的換帖兄弟蔣坤瑋陪同，一路從上海默默守護他回到台灣，蔣坤瑋昨也在微博發表了悼念長文，曝光了高以翔其實人生就要開啟新篇章，不久後要跟女友Bella結婚。

Bella這3年陪高以翔到處飛，重要節日兩人必定相聚。(翻攝自蔣坤瑋微博)

蔣坤瑋跟高以翔情同兄弟，昨默默陪他搭機返鄉。(翻攝自蔣坤瑋微博)

高以翔猝逝噩耗曝光後，一度盛傳他跟女友Bella已祕密結婚，男方父母隨即出面澄清「沒訂婚沒結婚」，有一說是兩老考量女方還年輕，怕耽誤了Bella，而昨天高以翔摯友蔣坤瑋在微博發表以「給我好兄弟G的一封信–你們瞭解與不瞭解的我們」為題的緬懷長文，細數了兩人從相識到情同手足的13年友誼時間軸，可看出蔣坤瑋跟高以翔的家人、朋友甚至經紀公司老闆都非常熟識，也自然見證了高以翔跟Bella交往3年來的點點滴滴，蔣坤瑋表示高以翔這些年努力工作累積財富，拍了很多電影，也買了新房跟新車，但對他來說這些都是無關緊要的東西，最重要的是家人、朋友以及未來的伴侶，「生活中許多人和事都改變了，而作為你，你從未改變過，你真的值得擁有一位愛你的妻子」。

從蔣坤瑋的信中，能看出Bella陪著高以翔飛往世界各地，重大節日三人必定相聚，而就在幾天前，高以翔在聊天中詢問了蔣坤瑋「你在哪？」，他當時正在歐洲旅遊，約定了過兩天就回來哥倆相聚，如今蔣坤瑋才終於知道了為什麼高以翔如此提問，「因為你們兩家人馬上就有一個非常重要的晚餐，你希望我到場陪你見證你將要開始的一個新的人生篇章」，揭露高以翔真如訪談中所言，這兩年想結婚、擁有一個自己的小家庭，也正準備付諸行動，卻天降噩耗。

蔣坤瑋表示自己過去總給高以翔探班或陪他出席活動，發現他拚了命工作，有時滿眼血絲，但從沒聽他抱怨過一次，「你都把自己累壞了，這根本毫無道理」，而高以翔的死訊讓蔣坤瑋崩潰痛哭，但為了長輩們，他強忍下眼淚，更要高以翔不用擔心，「我會盡我所能，代表你像另一個兒子一樣照顧好他們」，並對高以翔喊話：「以前為了別人的幸福安康你工作太努力了」，希望如今的他能安息，好好休息、享受天國的時光。

(中時電子報)