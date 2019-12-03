網友在臉書上狂列韓國瑜18個優點。

國民黨總統候選人韓國瑜長年來飽受批評，草包等詞總是追著他跑，一位鋼鐵韓粉看不下去，在臉書上狂列18點，要反擊「草包」的批評，直說：韓國瑜真不簡單！

該韓粉列出的18點包括：1、黃埔陸軍軍官學校畢業、2、東吳大學英文系、3、政治大學東亞研究所的學歷，4軍中服役6年、5、台北縣議員、6、立委三連任、7、打過陳水扁一次、8、創辦雙語學校、9、北農總經理讓人懷念、10、競選國民黨黨主席、11、勇敢接高雄市黨部主委、12、光復了大高雄，高雄市淪陷了20年，高雄縣淪陷了30年、13、因為民調最高，又被庶民推出來代表國民黨選總統！因為他苦民所苦、14、造勢活動，場場爆滿、15、國旗到處飛揚，國旗裝變成流行、16、擁抱員工，隨扈都懷念、17、口號簡單扼要，易懂易記、18、請張善政組織，國政顧問團超過二百人。

這18點打動韓粉們的心，直呼「堅定不移唯一支持韓國瑜，加油」、「讚、真正會做事的好人才」、「韓國瑜現在的民意所展現出来的氣跟勢，蔡英文根本不用比 ，肯定贏過她」、「我對第七點覺得可惜了點」、「邪惡力量擊不倒正義之師」、「草包是民進黨教育、沒有腦袋的年輕人所喊的，藍營有智慧的多不必跟著風向」、「韓國瑜最了不起，打過陳水扁超讚啦！」

(中時電子報)