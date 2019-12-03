甫受邀到南韓國會大廈演說的前副總統呂秀蓮今表示，目前包括韓國與德國在內，都陸續有聲音呼籲該國與中華民國恢復邦交，一方面讓她感動，另方面卻感受到台灣什麼都有，就是沒有國際地位，但政府老是喊愛台灣，卻不積極從此方向著手就是「騙」，只有不斷政策買票，「用這種方式騙取台灣的未來4年，所謂台灣的方向在哪？是斷交嗎？是投降嗎？」

呂秀蓮更不諱言地說，台灣的民主與外交真的只剩「芒果乾」，但她要以沉重的經驗告訴大家，如果真的這麼愛國，特別是獨派的朋友們，請你們張開眼睛面對國際現實，你們要看眼前的世界，不要再用30年前那套老調，「你們以為這樣就救得了台灣嗎？」

呂秀蓮上週應邀前往南韓國會大廈，針對台韓兩國關係的過去與未來進行專題演講，同時也與在首爾推動韓、台復交的韓國民眾見面。

呂秀蓮說，蔡英文主政3年半，斷掉7個邦交國，大家似乎習以為常，甚至有人幸災樂禍說要等待零邦交的那天到來。結果，就在今年8月23日，就有南韓民眾號召聚集，呼籲南韓政府應該與中華民國恢復建交，這個消息讓她非常感動也覺得不可思議。

呂秀蓮接著說，同樣在這段時間，德國也有民眾向國會提出聯署案，要求德國語中華民國恢復邦交，結果在法定的1個月內就獲得5萬份連署書支持，讓德國國會已排定在今年12月9號，為德國與台灣是否恢復邦交要舉行公聽會。

「台灣什麼都有，就是沒有國際地位」呂秀蓮說，要救台灣、要愛台灣，如果不積極從這個方向下手就是「騙」；她強調，這麼多的政策買票，好像把國庫當成無窮無盡，可是用這種方式騙取台灣的未來4年，所謂台灣的方向在哪？是斷交嗎？是投降嗎？

日前宣布投入總統大選，但因故連署未達標的呂秀蓮說，她個人可以挫敗，但台灣的民主民主與外交真的只剩「芒果乾」，她要以沉重的經驗告訴大家，如果你真的這麼愛國，特別獨派的朋友，請你們張開眼睛面對國際現實，你們要看眼前的世界，不要用30年前那套老調，你以為這樣救得了台灣嗎？

呂秀蓮大嘆，很遺憾現在要參選總統的人，沒有人針對幾乎要滅亡的國際地位與處境提出一點看法，「要嘛屈服北京，要嘛附屬於美國，這樣太沒骨氣。」

因此，呂秀前說，為導正這樣的問題，她決定先發起「台灣、韓國之友會」作為自救策略之一；畢竟，比起很多國家，台灣自嘆不如的就是沒有國際地位、沒有國際身分，這是我們的痛中之痛。同時，近期也將號召成立「愛荷會」，用「荷」這個字，一來希望海峽兩岸和平，更希望台灣能真正走出第三條路。

(中時 )