不管在哪個國家，警察一向被視為「人民保母」。然而在奧克拉荷馬州（Oklahoma）州的警察局長奧馬拉（Johnny OMara）卻聽聞底下的員警在星巴克買飲品時慘遭羞辱，令他大為光火。

據《紐約時報》報導，局長奧馬拉在28日憤怒的發文，他表示因為正逢感恩節，一名員警想要慰勞同事與調度員，因此到附近的星巴克買了5杯飲品。不料，當他接到飲品後卻發現5個杯子皆貼了「豬頭」(PIG)的標籤。

奧馬拉在貼文中提到，「讓我憤怒的是，警察沒有在家裡，和家人一起吃飯或享受足球賽，而是在他的小城鎮巡邏。這一點對於警察是絕對且完全地不尊重。」

for the record, my father has 0 business being a police officer. he was blatantly, proudly racist when i was a kid. said things i would never repeat. he treats women like dogs, including his own daughter. oink oink 🐖 — o'mara (@MissOMara) November 30, 2019

事發之後，星巴克緊急發出聲明道歉，也表明這位惹事的咖啡員目前已經遭到開除。然而據《每日郵報》報導，該咖啡員的女兒在推特上發表了一些關於自己父親的言論，她表示她的父親真的是豬，並且感謝其他在星巴克工作的服務人員。另外她還加碼爆料自己的父親是一名種族主義者，並表示兩人已經很久沒有說過話了，希望他能看見。

(中時電子報)