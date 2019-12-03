高雄市長韓國瑜上任前即宣告要「出重拳」對付空汙，經過1年整頓，今年11月高雄的PM2.5紅害站日數為零，是從2015年改用空氣品質指標（AQI）測量以來首見，對比去年19天、前年34天，顯示空氣狀況已有顯著改善。

高市環保局空噪科長黃家俊指出，過去以空氣汙染指標（PSI）表示空品狀況，直到2016年開始改用AQI，加入PM2.5細懸浮微粒監測，全市共12座環保署空氣品質監測站，若其中1站24小時PM2.5平均值超過54微克，即算1個紅害站日數。

高雄因外來汙染物、氣候因素影響，秋冬空氣品質長年較差，而此次環保署監測結果出爐，高雄市竟然首創歷史紀錄，今年11月完全沒有PM2.5紅害站日數，是2016年以來第一次，而去年11月的PM2.5紅害站日數為19天、前年34天。

細數韓國瑜上任後推動的空汙防治措施，包括興達電廠秋冬停機減煤、鍋爐改燒天然氣、高雄港船舶全面限用低硫油；其中興達電廠10月至11月用煤量比去年同期減少86萬公噸、降低6成，284座鍋爐申請改燒天然氣，2萬8855艘次進出高雄港的商船改用低硫油。

此外，高市今年汰除2萬3057輛二行程機車、1187輛一二期柴油大客貨車，新增掛牌1萬3775輛電動機車，成績分別是全國第一、二、三名，今年秋冬並推動跨區合作，與環保署南區督察大隊共同執行聯合工廠稽查、洗街長度加倍、空品不良分區提前應變等。

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(中時 )