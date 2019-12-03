民進黨今天召開「打假反賄全民動起來」律師團記者會，宣示打假、斷黑、反賄，民進黨加碼，提出獎金制度，至於獎金多少，民進黨發言人李晏榕表示，本月26號統一公布，並包括公布24小時舉發專線。

民進黨今召開「打假反賄全民動起來」律師團記者會，宣示反賄選、斷黑金及打擊假消息的決心，反會小組成員包括，反賄小組召集人邱太三、反賄小組執行長連立堅、反賄小組成員立委莊瑞雄、周春米及律師張菊芳、律師黃帝穎、傅馨儀及洪偉勝。

邱太三指出，法務部跟最高檢針對總統副總統檢舉賄選有獎金發放機制，總統有1千5百萬，立委是1千萬，民進黨為了斷黑金，避免不適當人員擔任公職，額外提出獎金制度，並協助申請這筆獎金。

他說，因為賄選單傳靠檢警調是不足的，若無全民協助，功效會影響，從政這些年，這幾年發現賄選方式精進，警政單位破獲很多簽賭站，選舉模式已經進入到網路賄選工具，全國性選舉規模及層次及衝擊越來越大，2016年民進黨已經成立反賄選小組，有相當績效，但發現這幾年程度更加嚴重及惡化，有必要加強陣容及名單，只要嚇阻不敢買就有績效。

連立堅說，2016年和徵信社配合，當時嘉義海線一開始傳出大規模買票，他們共查獲15件賄選案，一件不是一人，底下非常多人，買票數家一起兩千件以上，收押8件9人，會去買票者都是專業戶，很多檢舉人都收到國家給獎金；還有一種是嚇阻作用，一件發生在台中，里長收到買票錢，跟競總說不敢買了；新北市也收到大樓住戶反應，以前會來買票，現在都沒了，顯示抓賄、嚇阻兩者有奏效，第三模是上次也做很多埋伏，例如招待旅遊，派人進到遊覽車，所有模式他們都會因應、處理。

精進部分，他說，嘉義海線案例發現，抓到的人共同身份都跟政治有關，里長、鄉代主席、前主席、村長等，每次買票都是同樣的人在買，所以「買票專業戶請你收斂，我們是不會跟你客氣」；此外，現在影像解析度提升，徵信社處理會比上次更有效，未來還有地方反賄選大隊，中央及地方連線。

李晏榕表示，打擊假消息宣導，民進黨教全民如何協助，第一在網路上看到假消息，發文先截圖，發文者帳號截圖；第二複製連結，假訊息網站網域連結，截圖發文帳號；第三將截圖及複製資料向民進黨粉專回報。

(中時 )